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مادورو يحذر البرازيل من أي تدخل عسكري في بلاده

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مادورو يحذر البرازيل من أي تدخل عسكري في بلاده
Sputnik
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حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة ألقاها أمام حشد من الشباب نظيره البرازيلي جايير بولسونارو من مغبة أي تدخل عسكري في فنزويلا.

وقال مادورو: "هذا يقلقني، لا يمكنني تجاهل التهديد بالحرب والغزو، الذي يتحدث عنه بولسونارو. يهدد بغزو عسكري لبلادنا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية والإنسانية، واتفاقات التعاون بين البرازيل وفنزويلا القائمة لأكثر من قرن. يرفض الشعب الفنزويلي بشكل قاطع التهديد بالحرب والغزو العسكري من جانب بولسونارو".

وأضاف مادورو أن نظيره البرازيلي يحاول تقليد هتلر في تصرفاته وأكد أن تهديداته ستنقلب عليه لاحقا.

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وسبق للرئيس البرازيلي وأكد في إحدى المقابلات أنه مستعد لاتخاذ قرار مشاركة بلاده من عدمها في اجتياح فنزويلا، ولكن بعد الاستماع إلى مجلس الدفاع الوطني والبرلمان، مشددا على ضرورة الضغط بالعقوبات على فنزويلا عوضا عن التدخل العسكري فيها.

المصدر: نوفوستي

 

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