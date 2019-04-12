ماكرون يستقبل المتنافسين على الرئاسة الأوكرانية

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكل من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ومنافسه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه في أعقاب لقاء ماكرون مع بوروشينكو أن المباحثات تمحورت حول تسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وحسب البيان، فإن الرئيسين "أكدا على أولوية تسوية النزاع في دونباس في إطار اتفاقيات مينسك بالنسبة لأمن أوكرانيا وأوروبا على حد سواء".

وأكد ماكرون استعداد فرنسا لمواصلة العمل سوية مع ألمانيا في إطار رباعية نورماندي، التي تضم كذلك روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتهيئة أجواء الثقة الضرورية لإجراء المفاوضات.

وقبل لقاء بوروشينكو، استقبل ماكرون المرشح للرئاسة الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي، الذي تصدر السباق الانتخابي في الجولة الأولى التي جرت يوم 31 مارس الماضي.

وفي أعقاب اللقاء، أعلن زيلينسكي أن "إنهاء الحرب في دونباس" من بين أهم المواضيع التي ناقشها مع الرئيس الفرنسي، ووصف المباحثات بـ "البناءة"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن زيلينسكي حصل على 30.61 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو على 16.15 بالمئة. ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم 21 أبريل الجاري.

المصدر: وكالات