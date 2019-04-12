الإيرانيون يحتجون على تصنيف واشنطن الحرس الثوري "تنظيما إرهابيا"

نظم آلاف الإيرانيين مسيرة احتجاجا على تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات "أنا من الحرس أيضا"، و"تسقط أمريكا".

وسار المتظاهرون عقب صلاة الجمعة في جامعة طهران، متجهين إلى ميدان قرب المكان، وهم يهتفون "ماذا تظن أمريكا؟ إيران زاخرة بالحرس".

وذكر التلفزيون المحلي أن احتجاجات مماثلة جرت في شتى أنحاء إيران.

وندد مسؤولون إيرانيون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي، القاضي بإدراج الحرس الثوري على قائمة سوداء للمنظمات الإرهابية، فيما ردت طهران بتصنيف القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة "منظمة إرهابية".

إقرأ المزيد

وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، إن "على الأمريكيين أن يعلموا أن هذه صفعة وجهوها لأنفسهم، أي أنها ستقوض أمن قواتهم في القيادة المركزية بالمنطقة وفي أنحاء العالم".

وتفاقم تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن في مايو الماضي، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ثم أعاد فرض العقوبات على طهران.

المصدر: أ ف ب