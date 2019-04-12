"Ruptly" الروسية صاحبة اللقطات الحصرية للقبض على أسانج

كان طاقم التصوير الخاص بوكالة "رابتلي" Ruptly هو طاقم التصوير الوحيد الذي تمكن من التقاط مقطع فيديو عملية انتزاع جوليان أسانج من سفارة الإكوادور في لندن يوم أمس.

إقرأ المزيد

ووكالة "رابتلي" للوسائط المتعددة هي وكالة تابعة لشبكة قنوات RT. وأنشئت "رابتلي"، الحاصلة على جوائز عالمية، عام 2013 على أسس مهنية رفيعة، تجمع بين الخبرات والتقنيات التلفزيونية الحديثة، من خلال طاقم يغطي مختلف مناطق العالم، ومقرها الرئيسي برلين.

لم تتمكن أي من وكالات الأنباء البريطانية الرائدة مثل BBC أو ITV (تلفزيون الإندبندنت) أو القناة الرابعة الإنجليزية أو سكاي نيوز من تصوير هذا المشهد التاريخي الذي دارت وقائعه على بعد خطوات فقط من حديقة هايد بارك.

"إن المشاهد الدرامية التي ظهر فيها جوليان أسانج مكبل اليدين بينما تقتاده الشرطة إلى سيارتها التقطتها مؤسسة أخبار واحدة: طاقم تصوير تدعمه روسيا <..> سوف تضطر جميع وكالات الأنباء العالمية الآن دفع أموال كثيرة لهذه الـ "رابتلي" من أجل الحصول على مقاطع الفيديو هذه". Bloomberg

لقد ظلت "رابتلي" مناوبة من خلال ورديات (24 ساعة) منذ 5 أبريل، أمام سفارة الإكوادور انتظارا لما يمكن أن تسفر عنه الأحداث.

"كانت لحظة القبض على جوليان أسانج هي لحظة انتظرتها وكالات الأنباء حول العالم، أرادت أن تعرضها لمشاهديها. لم تتمكن أي من وسائل الإعلام البريطانية (BBC أو ITN أو سكاي نيوز) من التقاطها، بينما التقطتها وكالة إسمها "رابتلي"، وهي وكالة أنباء تتخصص في تسجيل لقطات ومقاطع فيديو حول العالم لتبيعها لوكالات الأنباء. "رابتلي" هي أحد الوكالات التابعة لشبكة قنوات RT، المدعومة من الدولة الروسية". CNN

نقلت مصادر مختلفة لوكالات أنباء بريطانية أن اتفاقا جمع بين القنوات الثلاث BBC، ITN، سكاي نيوز أن تتناوب القنوات الحضور أمام سفارة الإكوادور بحيث تبقى كاميرا واحدة لأي من القنوات الثلاث خارج سفارة الإكوادور تحسبا لما يمكن أن تسفر عنه الأحداث منذ 5 أبريل. لكن ذلك الاتفاق توقف حينما قرر محررو القنوات أن أسانج لن يخرج من السفارة قريبا.

"وردت ولا زالت ترد إلينا مئات الطلبات من وكالات الأنباء العالمية، نحن مثل أي وكالة أنباء أخرى ندرك مدى أهمية الحصول على مقاطع حصرية مثل هذا المقطع، كي نجعلها متاحة للعملاء ولجمهور مشاهدينا". مدير الإدارة المالية لوكالة رابتلي، مات تاباكوز

في نفس الوقت يرجح جيم واترسون من الغارديان البريطانية أن تكون RT، المعروفة سابقا باسم "روسيا اليوم"، والداعمة لجوليان أسانج وقضاياه، قد حصلت على تلميح بالقبض الوشيك على أسانج، وهو ما جعلها تحصل على اللقطات الحصرية لتلك العملية. من جانبهم يؤكد موظفو "رابتلي" أن تفسير ما حدث بسيط للغاية، وهو أن مصوري الوكالة الروسية كانوا خارج السفارة طوال الوقت على مدار الـ 24 ساعة، أكثر من بقية أطقم الوكالات الأخرى، ما مكّنهم من اقتناص اللحظة المصيرية.

المصدر: RT