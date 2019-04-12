الرئيس الأوكراني يقتحم قناة تلفزيونية مؤيدة لمنافسه الانتخابي ويدعوه للنزال

دفع اقتراب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بالرئيس بوروشينكو لاقتحام قناة مؤيدة لخصمه زيلينسكي، ومطالبته بحضوره فورا لمناظرته، رغم علمه بأن الأخير خارج البلاد.

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ووصل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يرافقه حراسه الليلة الماضية على حين غرةّ إلى مقر القناة التلفزيونية الأوكرانية الخاصة "1 + 1"، واقتحم استوديو الأخبار وظهر على الهواء مباشرة ليدعو منافسه في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة فلاديمير زيلينسكي إلى مناظرته، وقال: "يمكنك الوصول إلى الاستوديو في غضون 40 دقيقة"، على الرغم من علمه بأن الأخير في العاصمة الفرنسية ويستعد لمقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس بوروشينكو بعد أن انتزع الميكروفون من مقدمة الأخبار في القناة المناوئة له: "أود أن أنقل للسيد زيلينسكي أني أدعوه، وبعد إذن المقدم للمناظرة اليوم وفورا في هذا الاستوديو".

وأضاف: "لقد حان الوقت الآن، فالشوارع خالية في الليل، ويمكنك الوصول إلى المحطة التي انتظرك فيها في غضون 40 دقيقة فقط".

لكن مقدمة البرنامج نبهت رئيس البلاد إلى أن زيلينسكي في طريقه حاليا إلى فرنسا ولن يتمكن من الحضور إلى الاستوديو.

المصدر: RT