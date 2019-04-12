أستراليا شامتة بابنها أسانج

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن مواطنه مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، لن يحصل على مساعدة خاصة من كانبيرا، مؤكدا على ضرورة مثوله أمام القضاء.

وقال موريسون لقناة 7 news: "عندما يذهب الأستراليون إلى الخارج وينتهكون القانون، فإنهم بالطبع سيكونون مسؤولين عن أعمالهم. وأسانج لن يحصل على أي معاملة خاصة من أستراليا... سيحصل على نفس الدعم الذي قد يحصل عليه أي أسترالي آخر في موقف مماثل".

وتابع: "سيحصل على المساعدة القنصلية المعتادة في مثل هذه الحالات، ولكنه يجب أن يمثل أمام القانون".

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج أمس الخميس داخل مبنى السفارة الإكوادورية في لندن إثر سحب الإكوادور اللجوء السياسي الذي منحته له عام 2012، حيث أمضى قرابة 7 سنوات في مبنى السفارة.

وقالت الشرطة إن اعتقال أسانج تم استنادا لمذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة وستمنستر بحقه في الـ29 من يونيو 2012، على خلفية خرقه الكفالة وعدم مثوله أمام المحكمة.

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ويواجه أسانج في بريطانيا تهمة خرق الكفالة وعدم المثول أمام المحكمة، كما يواجه تهمة التآمر بهدف الوصول إلى وثائق سرية في الولايات المتحدة، التي تطالب سلطاتها لندن بتسليمه.

وقررت محكمة وستمنستر في لندن أمس إبقاء أسانج قيد التوقيف حتى 12 يونيو القادم، مشيرة إلى أن على الولايات المتحدة تقديم كل الأوراق المطلوبة لتسليم أسانج لها.

المصدر: نوفوستي