حزب العمال البريطاني: على الحكومة عدم تسليم أسانج لواشنطن

حث زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين حكومة بلاده على عدم تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج المعتقل في سفارة الإكوادور بلندن للولايات المتحدة.

وكتب كوربين في "تويتر": "يجب أن تعارض الحكومة البريطانية تسليم أسانج للولايات المتحدة بسبب فضحه الأدلة على ارتكابها فظائع في العراق وأفغانستان".

The extradition of Julian Assange to the US for exposing evidence of atrocities in Iraq and Afghanistan should be opposed by the British government.pic.twitter.com/CxTUrOfkHt — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 11 апреля 2019 г.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج يوم الخميس استنادا إلى مذكرة التوقيف الصادرة من محكمة وستمنستر بحق أسانج في الـ29 يونيو عام 2012 لعدم مثوله أمام المحكمة في إطار قضية الاغتصاب التي فتحتها السلطات السويدية ضده.

وتمكنت الشرطة من اعتقال أسانج بعد أن سحب رئيس الإكوادور، لنين مورينو، اللجوء الدبلوماسي الممنوح له سابقا خلال فترة رئاسة رفائيل كوريا.

ورحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باعتقال أسانج، مضيفة أنه "كان هاربا من العدالة لفترة طويلة"، وشكرت سفارة الإكوادور على المساعدة في اعتقاله.

وتطالب الولايات المتحدة بتسليم أسانج لمحاكمته بتهمة "سرقة ونشر وثائق حكومية سرية". ويخشى محامو أسانج من أنه قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 35 عاما أو الإعدام في حال تسليمه لواشنطن.

وسرب "ويكيليكس" الذي أسسه أسانج عام 2006 ملفات سرية تثبت ارتكاب الجيش الأمريكي أفعالا قد ترقى إلى جرائم حرب في العراق وأفغانستان، كما سرب العديد من المراسلات الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: تاس