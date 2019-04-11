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ترامب: أشكر روسيا والصين على مساعدتهما لنزع سلاح كوريا الشمالية

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ترامب: أشكر روسيا والصين على مساعدتهما لنزع سلاح كوريا الشمالية
Reuters
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره لروسيا والصين على تقديم المساعدة في سبيل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقال ترامب في بيان سبق اجتماعا مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن" في البيت الأبيض: "أود أن أشكر الصين، التي ساعدتنا كثيرا عند الحدود (مع كوريا الشمالية). كما أود أيضا أن أشكر روسيا، لأنها ساعدتنا، وساعدتنا أكثر قليلا مما يعتقد الكثيرون، على الحدود (مع كوريا الشمالية)... روسيا والصين كانتا جيدتين جدا".

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وأضاف ترامب: "هذا لا يعني أن (روسيا والصين) لا يمكن أن تقدما أفضل من ذلك (في مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية)، لكن أريد فقط أن أشكر كلتا هاتين الدولتين".

وكان ترامب قد عبر عن شكره لبكين وموسكو مرارا على التزامهما في "العقوبات المفروضة في المناطق الحدودية" مع كوريا الشمالية، واصفا تلك العقوبات بـ "المفيدة للغاية".

والحديث هنا يدور حول القيود التي فرضتها روسيا والصين في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس

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