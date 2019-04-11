ترامب: لا أعرف شيئا عن ويكيليكس أو أسانج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أنه لا يعرف "أي شيء" عن موقع ويكيليكس، كما أكد أنه لا علم لديه عن احتجاز مؤسس الموقع جوليان أسانج.

وقال ترامب في هذا الصدد: "لا أعرف أي شيء عن ويكيليكس. هذا ليس موضوعي".

وقد اعتقلت الشرطة البريطانية في وقت سابق من يوم الخميس، مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، داخل مبنى سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء السياسي منه.

إقرأ المزيد

وكان أسانج يقيم في مقر سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بقضية اغتصاب.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي