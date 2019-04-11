أسانج يغادر مركز الشرطة إلى المحكمة

أوصلت الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى محكمة وستمنستر في لندن بعدما اعتقلته داخل مقر سفارة الإكوادور بالمدينة اليوم الخميس.

وأظهرت صور التقطتها وكالة "رويترز" أسانج وهو يجلس داخل سيارة شرطة تنقله إلى المحكمة ويداه مكبلتان بالأغلال، ويرفع إبهامه الأيمن.

Reuters

وأكدت الشرطة البريطانية في بيان، أن اعتقال أسانج يأتي "نيابة عن سلطات الولايات المتحدة"، مضيفة أنه سيمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم.

Reuters

وأكد محامو أسانج لـ"ويكيليكس" أن اعتقاله يتعلق بقضية تشيلسي مانينغ، محللة الاستخبارات السابقة المتحولة جنسيا التي سجنت بسبب تسريبها وثائق سرية لـ"ويكيليكس". وتعود القضية إلى العام 2010.

UK Metropolitan police confirm Assange has been arrested in relation to a US warrant. Assange lawyers confirm it concerns an alleged conspiracy with Chelsea Manning in relation to 2010 publications. https://t.co/oUZJT3XS3c — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

وقررت الإكوادور سحب اللجوء الدبلوماسي من أسانج ما أتاح اعتقاله بعد أن قضى أكثر من 6 سنوات داخل سفارتها في لندن.

المصدر: RT + وكالات