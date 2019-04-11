باميلا أندرسون مصدومة باعتقال أسانج

عبّرت الممثلة الأمريكية وعارضة الأزياء الشهيرة باميلا أندرسون، عن صدمتها لاعتقال شرطة بريطانيا مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج بعد سحب الإكوادور منه حق اللجوء لسفارتها في لندن.

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وقالت أندرسون التي زارت أسانج في السفارة الإكوادورية في لندن، إنها شعرت بالصدمة بنبأ احتجازه.

وغردت على "تويتر"، قائلة: "لقد صدمت... لم أتمكن من سماع ما قاله… حالته تبدو سيئة للغاية".

وصرحت شرطة لندن في وقت سابق من اليوم، بأنه تم إلقاء القبض على أسانج في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الفرعية في 29 يونيو 2012 لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

وجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد أسانج، صيف 2010 في السويد بعد مزاعم امرأتين بتعرضهما للتحرش الجنسي على يديه في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن في 7 أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة ليلجأ لسفارة الإكوادور في لندن.

المصدر:مواقع التواصل+RT