ما الكتاب الذي كان يحمله أسانج والشرطة البريطانية تقوده محمولا؟

حمل جوليان أسانج في يده، فيما كانت الشرطة تجرجره من مبنى سفارة الإكوادور إلى سيارة الشرطة، كتابا يبدو أنه كان آخر ما انشغل بقراءته بين جدران البعثة الدبلوماسية.

وتعطي معرفة اسم مؤلف الكتاب وعنوانه الكثير من الدلالات عما كان يبحث عنه مؤسس موقع ويكيليكس وخصم الولايات المتحدة والغرب اللدود جوليان أسانج.

أسانج كان يحمل في يده في تلك اللحظات الصعبة والقاسية كتابا عنوانه: تاريخ دولة الأمن القومي، والمؤلف هو الكاتب السياسي والروائي الأمريكي غور فيدال المشهور بانتقاداته الحادة للمنظومة السياسية الأمريكية، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن كل المصائب التي تعرضت لها الولايات المتحدة عبر التاريخ، جلبتها لنفسها بسبب غطرستها وتدخلاتها.

المصدر: RT