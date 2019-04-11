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سنودن عن اعتقال أسانج: لحظة سوداء في تاريخ الصحافة

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سنودن عن اعتقال أسانج: لحظة سوداء في تاريخ الصحافة
EIBNER/EXPA/Johann Groder
إدوارد سنودن
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علق الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الموجود حاليا في روسيا، إدوارد سنودن، على أنباء اعتقال جوليان أسانج بأنها صفحة سوداء في تاريخ حرية الصحافة.

جاء ذلك من خلال تغريدته في صفحته على موقع تويتر، حيث قال سنودن:

"الصور التي بدا فيها سفير الإكوادور إلى لندن وهو يدعو الشرطة السرية البريطانية إلى داخل سفارته، ليجرّوا ناشرا حصل على جائزة دولية في مجال الصحافة (شئتم أم أبيتم!) إلى خارج مبنى السفارة، سوف تجد طريقها إلى كتب التاريخ. فيهنأ منتقدو أسانج، لكنها لحظة سوداء في تاريخ حرية الصحافة".

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، من مبنى سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسي منه.

المصدر: تويتر

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