سنودن عن اعتقال أسانج: لحظة سوداء في تاريخ الصحافة

علق الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الموجود حاليا في روسيا، إدوارد سنودن، على أنباء اعتقال جوليان أسانج بأنها صفحة سوداء في تاريخ حرية الصحافة.

جاء ذلك من خلال تغريدته في صفحته على موقع تويتر، حيث قال سنودن:

"الصور التي بدا فيها سفير الإكوادور إلى لندن وهو يدعو الشرطة السرية البريطانية إلى داخل سفارته، ليجرّوا ناشرا حصل على جائزة دولية في مجال الصحافة (شئتم أم أبيتم!) إلى خارج مبنى السفارة، سوف تجد طريقها إلى كتب التاريخ. فيهنأ منتقدو أسانج، لكنها لحظة سوداء في تاريخ حرية الصحافة".

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، من مبنى سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسي منه.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019

المصدر: تويتر