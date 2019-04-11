مقر بوروشينكو الانتخابي ينشر فيديو مفبركا عن خصمه

نشر المقر الانتخابي للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو شريط فيديو مركّبا، ظهرت فيه عربة شاحنة وهي تدهس فلاديمير زيلينسكي، منافس بوروشينكو في الانتخابات الرئاسية.

وورد في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي الانتخابي: "في الساعة 21:34 من ليل الـ10 من أبريل، تم نشر مقطع فيديو على قناة Telegram الرسمية لرئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، وفيه ظهرت سيارة شاحنة وهي تصدم فلاديمير زيلينسكي. الشريط مفبرك بأحدث إعلان تجاري تم نشره في صباح اليوم نفسه".

وتم نشر الفيديو، تحت عنوان "لكل شخص طريقه الخاص"، وفيه زيلينسكي وهو يسير في الشارع لتنطلق سيارة شاحنة بشكل مفاجئ وتدهسه تاركة منه"مسحوقا أبيض"، في إشارة ضمنية لتعاطي زيلينسكي المخدرات كما يتهمه فريق بوروشينكو.

وجاء في تعليق مكتب زيلينسكي: "يبقى غامضا، هل تمتع بيترو بوروشينكو بلقطة دهس الشاحنة لزيلينسكي، أو ربما تمتع بالخط الأبيض الذي يظهر بعد الدهس... ماذا سيحدث غدا؟ هناك شيء واحد واضح: فريقنا سيوصي زيلينسكي بتعزيز أمنه الشخصي".

وجرت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس الماضي، ولم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز من الجولة الأولى التي تصدرها زيلينسكي بثلاثين في المئة من الأصوات.

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وسيخوض زيلينسكي الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو في 21 أبريل الجاري.

المصدر: وكالات