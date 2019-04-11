تقطّع السبل برئيس الوزراء الإستوني والوفد المرافق له في بروكسل

تقطّعت السبل برئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس والوفد المرافق له في العودة إلى عاصمة بلاده تالين من بروكسل بعد حضور اجتماع لرؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المكتب الصحفي في حكومة إستونيا، أن طائرة رئيس الوزراء اضطرت لقطع رحلتها والعودة إلى بروكسل لأسباب فنية.

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وتمكن الوفد الإستوني من العودة بعد الظهر ليتأخر على جلسة الحكومة ومؤتمر صحفي كان مقررا في نفس اليوم.

المصدر: فيستي رو