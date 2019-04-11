 
مباشر
عاجل
رويترز نقلا عن شهود عيان: متظاهرون في الخرطوم يهتفون لقد سقط وانتصرنا

ترامب: موقف بروكسل تجاه بريكست غاية في الشدة

أخبار العالم

ترامب: موقف بروكسل تجاه بريكست غاية في الشدة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpc7

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروكسل على موقفها تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتبر أنها بذلك تتبنى موقفا غاية في الشدة والتزمّت.

وكتب على تويتر: "هذا الموقف يعتبر سيئا للغاية".

وأكد ترامب أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجاريا صعبا بالنسبة للولايات المتحدة، وأن "ذلك سيتغير لاحقا".

وفي وقت سابق، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تأجيل جديد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد حتى 31 أكتوبر.

إقرأ المزيد
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
قبيل القمة الأوروبية الطارئة.. ماي تبحث مع ماكرون وميركل تأجيل "بريكست"

وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن أملها في أن تغادر بلادها الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، وعبّرت عن أسفها لعدم حدوث ذلك حتى الآن بسبب موقف البرلمان البريطاني.

المصدر: "تاس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحركات عسكرية وأغان وطنية مع ترقب بيان الجيش السوداني