ترامب: موقف بروكسل تجاه بريكست غاية في الشدة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروكسل على موقفها تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتبر أنها بذلك تتبنى موقفا غاية في الشدة والتزمّت.

وكتب على تويتر: "هذا الموقف يعتبر سيئا للغاية".

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2019 г.

وأكد ترامب أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجاريا صعبا بالنسبة للولايات المتحدة، وأن "ذلك سيتغير لاحقا".

وفي وقت سابق، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تأجيل جديد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد حتى 31 أكتوبر.

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وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن أملها في أن تغادر بلادها الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، وعبّرت عن أسفها لعدم حدوث ذلك حتى الآن بسبب موقف البرلمان البريطاني.

المصدر: "تاس"