ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنه سيتم اتهام غريغوري كريغ، مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في قضية الضغط على مصالح الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش.

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وكتبت الصحيفة أنه "سيتم في الأيام المقبلة، توجيه اتهام رسمي ضد (كريغ) بالضغط على مصالح حكومة أوكرانيا المدعومة من روسيا (حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي أطاح به انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة والدول الغربية)".

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية المرفوعة ضد مستشار البيت الأبيض السابق، قد بدأت على أساس وقائع توصل إليها التحقيق الذي أجراه المدعي العام الأمريكي الخاص روبرت مولر، بشأن اتهامات تعاون الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن كريغ "سيكون أول ديمقراطي يتم توجيه اتهام له في ما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه المدعي الخاص" مولر والذي كان يهدف لجمع أدلة تدين الجمهوريين، وليس الديمقراطيين، ولكن يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر في واشنطن.

المصدر: إنترفاكس