 
مباشر
عاجل
رويترز نقلا عن شهود عيان: متظاهرون في الخرطوم يهتفون لقد سقط وانتصرنا

فنزويلا تواجه يوميا هجمات على شبكتها الكهربائية

أخبار العالم

فنزويلا تواجه يوميا هجمات على شبكتها الكهربائية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpc1

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده تواجه يوميا من 2-4 هجمات، على شبكات نقل الطاقة الكهربائية الوطنية، وتضطر لمعالجتها.

وأضاف مادورو في كلمة عبر قناة تويتر: "نحن في منتصف عملية حل حالة الطوارئ في مجال إمداد الكهرباء، ونبحث عن نقطة توازن تضمن توفير الكهرباء بشكل مستدام للسكان... كل يوم نصد هجومين إلى أربع هجمات إرهابية على منظومة نقل الطاقة الكهربائية".

وسجلت يوم الأربعاء الماضي، عملية انقطاع دوري جديد، للكهرباء في مختلف أنحاء فنزويلا.

إقرأ المزيد
مادورو: العدوان الأمريكي علينا مستمر
مادورو: العدوان الأمريكي علينا مستمر

وأعلن وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا، خورخي رودريغيز، أن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن "هجوم إرهابي" على محطة إلغوري للطاقة الكهرومائية في 7 مارس من هذا العام.

وقال الوزير، إنه بفضل الجهود المبذولة، من جانب العاملين في قطاع صناعة الكهرباء، تم توفير الكهرباء من جديد للمواطنين.

المصدر: إنترفاكس  

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحركات عسكرية وأغان وطنية مع ترقب بيان الجيش السوداني