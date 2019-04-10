سيناتور أمريكي لإدارة ترامب: لا حق لديكم بإعلان حرب على إيران!

حذر السيناتور الجمهوري، راند بول، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الإقدام على إعلان حرب على إيران، مشددا على أن البيت الأبيض لا إذن لديه بفعل ذلك دون سماح الكونغرس.

وسأل بول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، حول ما إذا كان قانون "الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين"، الذي تم تبنيه عام 2011 على خلفية هجمات 11 سبتمبر، يسمح لإدارة ترامب بخوض حرب مع إيران.

وامتنع بومبيو عن الرد المباشر على هذا السؤال، مشيرا إلى أنه يجب التوجه به إلى خبراء قانونيين، لكنه شدد على أنه "لا شك في أن هناك صلات" بين الحكومة الإيرانية و"القاعدة"، التي تقف وراء هجمات 11 سبتمبر.

وأكد راند، متهما بومبيو بمحاولة تجاهل السؤال: "لا تمتلكون أي إذن من قبل الكونغرس بخوض حرب مع إيران. الكونغرس فقط يمكنه إعلان الحرب".

وتحدث بومبيو في لجنة العلاقات الدولية بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي أنه اتخذ رسميا قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة ستكون الأولى لتصنيف واشنطن جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.

وأثار هذا الإجراء مخاوف كثيرة داخل الولايات المتحدة من احتمال نشوب اشتباكات للقوات الأمريكية مع الإيرانيين أو المقاتلين المدعومين منهم، لا سيما أن إيران صنفت في خطوة جوابية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إرهابية.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي نهجا شديدا تجاه السلطات الإيرانية بالمقارنة مع سلفه، باراك أوباما، واتخذت الإدارة مجموعة واسعة من الخطوات ضد طهران خاصة الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض حزم كبيرة من العقوبات عليها.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها أكبر داعم دولي للإرهاب في المنطقة وأبرز طرف مزعزع للاستقرار فيها، معتبرة أنها تتدخل بشكل مستمر في شؤون الدول الأخرى لا سيما عبر أنشطة الحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس" التابع له.

المصدر: Politico + وكالات