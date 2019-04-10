أمر قضائي بحبس رئيس بيرو السابق المتهم بالفساد

أمر القضاء في بيرو بحبس رئيس الدولة السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي على ذمة التحقيق في قضية فساد.

ووقع القاضي خورخي تشافيز أمرا بحبس الرئيس السابق وسائقه لمدة 10 أيام. وخضع كوتشينسكي، اليوم الأربعاء، للفحوصات الطبية تحت مراقبة الشرطة في إطار الإجراءات قبل الحبس.

وكتب كوتشينسكي على "تويتر" أنه لم يتهرب من العدالة أبدا، وأن هذه "لحظة صعبة جدا" بالنسبة له.

ويقضي أمر القضاء أيضا بتفتيش بعض العقارات في إطار التحقيق في قضية يتهم فيها الرئيس السابق بتلقي رشوة مقابل مساعدة شركة "أوديبريخت" في الحصول على عقود لبناء منشآت البنية التحتية في البلاد. وكان كوتشينسكي آنذاك وزيرا في حكومة الرئيس الأسبق أليخاندرو توليدو الذي تجري السلطات تحقيقا معه أيضا.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن كوتشينسكي كان رئيسا لبيرو في الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2018. وبعد استقالته من المنصب حظرت السلطات عليه السفر إلى خارج البلاد وجمدت حساباته المصرفية.

وجدير بالذكر أن فضائح الفساد المتعلقة بشركة "أوديبريخت" البرازيلية الكبرى للبناء والهندسة وصناعة الكيماويات طالت منذ عام 2016 عدة دول في أمريكا اللاتينية. وشملت التحقيقات كبار المسؤولين في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا والأرجنتين وغيرها من الدول.

المصدر: رويترز