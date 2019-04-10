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بومبيو: ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران

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بومبيو: ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران
Reuters ERIN SCOTT
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران.

وقال بومبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء: "بوسعي أن أؤكد للعالم أن الرئيس ترامب سيواصل زيادة الضغط على جمهورية إيران الإسلامية حتى يتغير سلوكها".

وبشأن الإعفاءات من العقوبات الأمريكية للدول التي تستورد النفط من إيران، قال بومبيو لا شيء للإعلان عنه في الوقت الحالي.

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وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعفت 8 دول من عقوباتها ضد إيران، وهي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.

وتأتي تصريحات بومبيو بعد خطوة غير مسبوقة من قبل الإدارة الأمريكية التي أدرجت يوم الاثنين الماضي الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: رويترز

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