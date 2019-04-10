 
مباشر

بولتون: خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط سترى النور "قريبا"

أخبار العالم

بولتون: خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط سترى النور
Reuters Joshua Roberts
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp9r

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، أن الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من إعداد خطتها للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تنشرها قريبا.

إقرأ المزيد
جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط
البيت الأبيض يعلق على التسريبات الإسرائيلية بشأن "صفقة القرن"

وفي مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، قال بولتون عن الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا تحت اسم "صفقة القرن": "كنا في المرحلة التمهيدية من إعدادها، وأنا أعتقد أننا سنستطيع تقديمها في أقرب وقت"، مضيفا: "الخطة ستفتح أمامنا طيفا واسعا من الآفاق".

كما أكد المستشار الأمني الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أسهم بقسط كبير في "ردع" إيران في المنطقة، مشيرا إلى دوره في محاربة "النشاطات الإرهابية" والتهديدات الآتية من طهران ومراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وقال بولتون إن "صد محاولات إيران لتقويض السلام الإقليمي وأمن دول المنطقة سيستمر"، مضيفا أن نتنياهو سيلعب دورا بارزا في ذلك، إلى جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأورد بولتون سابقا أن إدارة ترامب تضع أسسا لتشكيل "التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط" (وهو الاسم الرسمي لما أطلق عليه "الناتو العربي") الذي سيشمل وفقا لمخططات الولايات المتحدة، ست دول خليجية عربية (البحرين وقطر والكويت والإمارات وعُمان والسعودية)، إضافة إلى مصر والأردن.

وأواسط يناير الماضي، قام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بجولة في هذه الدول، حيث أجرى محادثات مع زعمائها، سعيا منه إلى التقريب بين الدول الثماني الأعضاء في التحالف المزمع إنشاؤه.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتجاج مؤلم من خلف القضبان.. ناصر الزفزافي يخيط فمه وكثيرون يخيطون أفواههم تضامنا معه.