شاهد معركة بين "رافال" و"إف-22" رابتور.. المقاتلة الفرنسية تسقط الأمريكية في 45 ثانية!

نشر فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر معركة تدريبية بين المقاتلة الفرنسية رافال والمقاتلة الأمريكية F-22 رابتور الشبحية، ما يؤكد إمكانية إسقاط الأمريكية.

ورغم أن الطائرة الأمريكية من الجيل الخامس، والفرنسية من الجيل الرابع، إلا أن الأخيرة استطاعت وضعها في مرمى النيران وضمنت إمكانية إسقاطها بكل سهولة.

يظهر سجل المعركة من وجهة نظر مجمع الرؤية والملاحة للمقاتلة رافال، حيث ارتكب الطيار الأمريكي عدة أخطاء، سمح لخصمه باتخاذ موقف مناسب للهجوم، ولو كانت المعركة حقيقية لانتهت بتدمير F-22، لأنه في 45 ثانية أتيحت لرافال الفرصة مرتين لضرب المقاتلة الأمريكية بالصواريخ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيديو يؤكد رأي الخبراء بأن لدى المقاتلات الشبح الأمريكية بعض العيوب في مناورة القتال، حيث يعتمد سلاح الجو الأمريكي في تكتيكاته على تدمير العدو من مسافات بعيدة تحت الغطاء، لكن عندما يتعلق الأمر بالقتال على مسافة قصيرة فإنهم يتجنبون المعركة.

المصدر: tvzvezda