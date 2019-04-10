 
مباشر

بعد تحطم "F-35" يابانية.. بريطانيا تعيد النظر بشأن 17 مقاتلة لديها من هذا الطراز

أخبار العالم

بعد تحطم
Reuters CHRIS RADBURN
مقاتلة "إف-35، بريطانيا، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp90

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن الوزارة على اتصال دائم مع المسؤولين الأمريكيين وتنوي مراجعة وضع مقاتلاتها "إف-35" على خلفية تحطم مقاتلة "إف-35" اليابانية بالمحيط الهادئ.

إقرأ المزيد
مقاتلة "إف-35"، أرشيف
وزير الدفاع الياباني يؤكد تحطم مقاتلة "إف-35 أي" فوق الهادئ

وقال المصدر: "يعد الأمن مسألة ذات أهمية كبيرة وبرنامج "إف-35" يثير التحفظ. وسنواصل متابعة الوضع مع ظهور معلومات إضافية".

وأعلنت بريطانيا في يناير الماضي أنها تخطط بالمجمل لشراء 138 مقاتلة "إف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"وأشارت إلى أن 17 مقاتلة "إف-35 بي" التي في حوزتها جاهزة للإقلاع من الأرض للقيام بأولى العمليات القتالية.

وأكد وزير الدفاع الياباني، تاكيشي ايفايا، في وقت سابق من هذا اليوم، تحطم مقاتلة "إف-35 أي" تابعة لسلاح الجو الياباني اختفت أمس الثلاثاء عن شاشات الرادارات.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

35 ألف يورو شهريا من قطر.. جدل جديد حول طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان