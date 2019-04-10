الحرس الثوري الإيراني: إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه
Reuters
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قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتبع استراتيجية الرد بالمثل على أي اعتداء، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن إيران.
وأضاف البيان أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، سيجعله يضاعف من قدراته الدفاعية والهجومية، مضيفا أنه إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه.
المصدر: RT
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