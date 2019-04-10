شركة Airbnb الأمريكية تتخلى عن قرار مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

أعلنت شركة Airbnb الأمريكية للخدمات السياحية تراجعها عن قرارها السابق القاضي بتعليق عملها في نطاق المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأكدت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، أنها تلغي قرارها إغلاق كافة عروض تأجير الشقق والعقارات السياحية في مستوطنات الضفة، مضيفة أن جميع الأرباح التي سيتم تحقيقها في إطار العمل بالضفة ستحال إلى منظمات إنسانية غير حكومية عاملة في مختلف أرجاء العالم.

وذكرت الشركة أنها ستطبق الأسلوب نفسه خلال عملها في المناطق المتنازع عليها الأخرى في العالم، بما فيها جمهوريتا أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المعلنتان من جانب واحد.

وأشارت الشركة إلى أنها سوت أربع دعاوى قضائية رفعت ضدها في الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية قرارها حول مستوطنات الضفة، مشددة على أنها كانت دائما معارضة لحركة مقاطعة إسرائيل ولم تنضم إليها.

وجاء قرار الشركة المتخذ في نوفمبر الماضي بعد أيام على إبداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته البدء بفرض سيادة الدولة العبرية على الضفة في حال فوزه في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء.

المصدر: RT + نيويورك تايمز