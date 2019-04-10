أزال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الثلاثاء مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واحتوى الفيديو على موسيقى فيلم "ثلاثية فارس الظلام" "The Dark Knight"، الذي أنتجته شركة "وارنر برذرز" الترفيهية "Warner Bros".

وبحسب موقع "BuzzFeed News" لم يحصل منتجو مقطع الفيديو على ترخيص لاستخدام الأغنية، مما أدى إلى مطالبة "وارنر برذرز" بحقوق الملكية.

وبعد ساعات من انتهاك ترامب لسياسة "تويتر" التي تحمي حقوق النشر والطبع للجميع، قام الموقع بإزالة الفيديو.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 avril 2019

ويظهر مقطع الفيديو الذي يستغرق دقيقتين تقريبا، لقطات قصيرة للديمقراطيين البارزين، باراك أوباما، وهيلاري كلينتون، والكوميديين، روزي أودونيل، وآيمي شومر.

وكان الفيديو يظهر صور ترامب خلال العامين الأولين من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك لقاءاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: RT