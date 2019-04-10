أفاد مراسلنا في إيران بأن مروحية عسكرية تابعة للحرس الثوري تحطمت شمال غربي البلاد، اليوم الأربعاء ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

بدوره أكد مقر "حمزة سيد الشهداء" في الحرس الثوري، سقوط المروحية في منطقة "دالامبر" التابعة لمدينة أرومية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شهود عيان توجه مروحيتي إغاثة وثماني سيارات إسعاف نحو منطقة تحطم المروحية، وقالت وكالة "فارس" نقلا عن مصدر مطلع إن عطلا فنيا أدى إلى تحطم المروحية، نافيا أي عمل أمني أو إرهابي استهدف المروحية.

وأشارت الوكالة إلى أن المروحية سقطت في منطقة جبلية وعرة تغطيها الثلوج بارتفاع 2 متر، مما يصعب عمليات الإنقاذ.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وقد أدت هذه الخطوة الأمريكية غير المسبوقة نظرا لأنها صنفت كيانا حكوميا أجنبيا في قائمة الأرهاب، إلى ردود فعل إيرانية غاضبة، حيث دانت طهران هذه الخطوة، فيما حذر الحرس الثوري القوات الأمريكية في منطقة الخليج، من أنها لن تنعم بالأمن.

المصدر: RT + وكالات