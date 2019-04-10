مندوب جديد لإيران لدى الأمم المتحدة بـ"خبرات نووية"

عينت إيران دبلوماسيا لعب دورا ملموسا في إبرام الاتفاق النووي بين بلاده والقوى الكبرى عام 2015 رئيسا جديدا لبعثتها لدى الأمم المتحدة، بعد خمسة أشهر من شغور هذا المنصب.

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وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس الثلاثاء أن تعيين مجيد تخت روانجي (60 عاما) بمنصب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة جاء بمبادرة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وشغل تخت روانجي خلال سيرته عددا من المناصب الدبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك سفير طهران في سويسرا ونائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية ومساعده الخاص، وهو يعمل منذ عام 2017 مستشارا سياسيا بارزا في مكتب الرئيس حسن روحاني.

كما كان تخت روانجي بين أبرز المفاوضين الإيرانيين في المحادثات الماراثونية بين طهران ومجموعة 5+1 بخصوص الاتفاق على برنامج إيران النووي، ويرى بعض المحللين ووسائل الإعلام في تعيينه مؤشرا على رغبة الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على الاتفاق، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو العام الماضي.

وسيكون تخت روانجي عند توليه المنصب الجديد أرفع مسؤول إيراني يعمل في أراضي الولايات المتحدة التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بطهران.

وجاء هذا التعيين بعد يوم من اتخاذ الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة ضد إيران بإدراج حرسها الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: وكالات