أكد وزير الدفاع الياباني، تاكيشي ايفايا، اليوم الأربعاء، تحطم المقاتلة "إف-35 أي" التابعة لسلاح الجو الياباني التي اختفت أمس الثلاثاء من شاشات الرادارات.

إقرأ المزيد

وبذلك يكون الوزير قد أكد الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية سابقا حول العثور على حطام المقاتلة في المحيط الهادئ في منطقة مقاطعة اوموري اليابانية.

وذكر الوزير أن 4 مقاتلات يابانية انطلقت من قاعدة ميساوا الجوية في مهمة تدريبية، وأن إحدى المقاتلات أفادت بأنها أنهت التدريب، ثم اختفت بعد ذلك من شاشات الرادارات وفقد الاتصال بها.

وأشار الوزير إلى أن اليابان تعمل حاليا ما بوسعها للبحث عن طيار المقاتلة.

كما اعتذر أمام السكان المحليين من إزعاجهم، مؤكدا استمرار التحقيق في أسباب الكارثة.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، مساء أمس الثلاثاء، باختفاء مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لسلاح الجو الياباني من شاشات الرادار أثناء قيامها بتحليق تدريبي فوق المحيط الهادئ.

وترابط 13 مقاتلة من طراز "إف-35 أي" في قاعدة ميساوا الجوية اليابانية منذ يناير العام الماضي.

المصدر: نوفوستي