"الليكود" يتقدم على "أزرق-أبيض" بـ37 مقعدا مقابل 36 بعد فرز 97% من الأصوات

فاز حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" بعد فرز 97% من الأصوات في انتخابات الكنيست، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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وقالت قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال بذلك فترة ولاية خامسة قياسية.

ومع فرز 97% في المئة من الأصوات، حصل حزب الليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست، بينما حصل حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني غانتس على 36 مقعدا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان ينظر إلى التنافس بين نتنياهو وغانتس في انتخابات الكنيست التي جرت أمس على أنه استفتاء على شخصية نتنياهو وسجله في مزاعم الفساد، إذ وجهت إليه مجموعة من الاتهامات بقضايا فساد التي نفاها بدوره.

وقال نتنياهو (69 عاما) لأنصاره في خطاب ألقاه في وقت متأخر من ليلة الأربعاء في مقر الليكود: "إنها ليلة النصر الكبير".

وعمت الألعاب النارية أثناء خطاب نتنياهو في مقر الليكود إلى جانب زوجته سارة، وسط هتافات المحتشدين.

جدير بالذكر أنه بعد انتهاء فرز الأصوات، سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في أعقاب مشاوراته مع زعماء الأحزاب، أحد الزعماء بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين في حال الضرورة.

وأثار نتنياهو قلق الفلسطينيين بتصريحاته قبيل الانتخابات من خلال وعده بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه.

المصدر: وكالات