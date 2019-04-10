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"الليكود" يتقدم على "أزرق-أبيض" بـ37 مقعدا مقابل 36 بعد فرز 97% من الأصوات

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Reuters
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فاز حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" بعد فرز 97% من الأصوات في انتخابات الكنيست، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال بذلك فترة ولاية خامسة قياسية.

ومع فرز 97% في المئة من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست بينما حصل حزب ِأزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني غانتس على 36 مقعدا.

المصدر: وكالات 

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