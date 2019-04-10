"الليكود" يتقدم على "أزرق-أبيض" بـ37 مقعدا مقابل 36 بعد فرز 97% من الأصوات
Reuters
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فاز حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" بعد فرز 97% من الأصوات في انتخابات الكنيست، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال بذلك فترة ولاية خامسة قياسية.
ومع فرز 97% في المئة من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست بينما حصل حزب ِأزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني غانتس على 36 مقعدا.
תודה ♥️ pic.twitter.com/nucHw9ng0R— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 10 апреля 2019 г.
المصدر: وكالات
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