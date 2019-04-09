 
مباشر

فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

أخبار العالم

فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية
Reuters HANDOUT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp5m

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

وأعربت الخارجية الفنزويلية في بيان لها عن أسفها لقرار المنظمة، واتهمتها بـ "الابتزاز والضغط على الدول الأعضاء من أجل الاستجابة لرغبة واشنطن".

إقرأ المزيد
زعيم المعارضو الفنزوييلة خوان غوايدو أمام تجمع لأنصاره في العاصمة كاراكاس
فنزويلا.. غوايدو يعلن موعد إطلاق المرحلة الثانية من عملية "الحرية" ضد مادورو

وأكدت كاراكاس أنها ستنسحب من منظمة الدول الأمريكية اعتبارا من 27 أبريل الجاري، إذ أنها "لا تستطيع أن تبقى عضوا في منظمة تخدم المصالح الإمبريالية للإدارة الأمريكية".

ويأتي ذلك بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة بممثل غوايدو لديها ممثلا لفنزويلا.

وسبق لمعظم دول أمريكا اللاتينية أن اعترفت بخوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد يوم 23 يناير الماضي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا.. كتل نيابية ترفض واحتجاجات شعبية حاشدة بالجزائر