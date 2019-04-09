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بومبيو: تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات "إف-35" في حال نشرها منظومات "إس-400"

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بومبيو: تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات
Reuters Yuri Gripas
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مايك بومبيو، أن السلطات التركية على علم بأنها لن تستطيع اقتناء طائرات "إف-35" الأمريكية ومنظومات "إس-400" الروسية في آن واحد.

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وفي جلسة استماع عقدت في الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أجاب بومبيو بنعم على سؤال عما إذا كان أنذر تركيا بأنها لن تتمكن من المشاركة في برنامج تصنيع واقتناء مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس في حال نشرها منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو على أراضيها.

وعُلم الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة جمدت توريداتها المتعلقة بمقاتلات "إف-35" لتركيا، مطالبة إياها بالتخلي عن شراء منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد لاحقا أن بلاده تنتظر توريد دفعة من صواريخ "إس-400" في يوليو المقبل.

وأثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، جدد أردوغان عزم بلاده على اقتناء الصواريخ الروسية، قائلا: "إنه حقنا السيادي وقرارنا، ولا يملك أحد أن يطالبنا بالتخلي عنه".

المصدر: إنترفاكس

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