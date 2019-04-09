بسبب "السيلفي".. السياح في تايلند مهددون بالإعدام

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السلطات في تايلاند تعمل على إصدار لائحة عقوبات تصل إلى الإعدام بحق الأشخاص الذين يلتقطون صورا على مقربة من مهبط الطائرات بمطار جزيرة بوكيت.

ويقع المطار التايلاندي على مقربة من الشاطئ، ما يجعله مقصدا لمن يريدون التقاط صور لطائرات في لحظات الهبوط أو الإقلاع.

وتخشى هيئات الطيران في البلد الآسيوي أن يؤدي إقبال السياح على المكان إلى وقوع كارثة جوية، بالنظر إلى قرب الشاطئ من المطار.

ولا تستبعد السلطات أن تغلق جزءا من المطار بشكل نهائي، لكن الأهالي يخشون هذه الخطوة ويرون أنها ستؤثر بشكل كبير على مداخيلهم لأن عددا كبيرا من الزوار يأتون حتى يحظوا برؤية المنظر المذهل للطائرة فوق الشاطئ.

وصرح مدير مطار بوكيت الدولي، ويشيت كايو تايتهام، بأن التقاط الصور بجانب المطار قد يصبح أمرا غير قانوني عما قريب، وأضاف أن إقبال الناس على التقاط صور "سيلفي" مع المدرج صار مزعجا للطيارين.

وبحسب المسؤول ذاته وبما أن جزءا من الشاطئ قد يتم إغلاقه حتى يتحول إلى منطقة آمنة محظورة، ستكون ثمة غرامات وعقوبات صارمة تصل إلى الإعدام.

هذا وتشمل العقوبة أي شخص لا يمتثل لهذه اللائحة وتتراوح بين الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 عاما ، وفقا لقانون الطيران الجوي لعام 1978.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية