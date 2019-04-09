الانتخابات الإسرائيلية: استطلاعات تشير إلى تقدم غانتس على نتنياهو

أغلقت مراكز الاقتراع في إسرائيل أبوابها، ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أول نتائج لاستطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من المراكز.

وتشير معطيات استطلاع أجرته القناة الـ 12 الإسرائيلية إلى تقدم تحالف "الأزرق والأبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس على حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وحسب نتائج الاستطلاع، من المتوقع أن يحصل غانتس على 37 مقعدا في الكنيست ونتنياهو على 33 مقعدا.

من جهة أخرى، يرجح استطلاع لهيئة البث الإسرائيلي حصول غانتس على 37 مقعدا ونتنياهو على 36 مقعدا، بينما يشير استطلاع القناة الـ 13 إلى حصولهما على عدد متساو من المقاعد (33 مقعدا لكل من الحزبين).

وتشير الاستطلاعات إلى أن المنافسة بين المعسكر اليميني ومعسكر اليسار والوسط ستكون شديدة.

وحسب استطلاع القناة الـ 12، سيحصل كل من المعسكرين على 60 مقعدا في الكنيست. أما استطلاعي القناة الـ 13 وهيئة البث الإسرائيلي، فيرجحان أن يكون نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة (66 أو 64 مقعدا لقوى اليمين مقابل 54 أو 56 مقعدا لمعسكر اليسار والوسط).

نتنياهو يعلن فوز المعسكر اليميني بقيادة الليكود في الانتخابات الإسرائيلية

وفي أول تعليق له بعد صدور نتائج الاستطلاعات، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "التكتل اليميني بقيادة "الليكود" حقق فوزا مبينا. وأشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم. وسأشرع في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين مساء اليوم".

يتبع...