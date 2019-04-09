بريطانيا.. حل هيئة المحلفين في قضية التواطؤ الاحتيالي بين المدراء السابقين لبنك Barclays وقطر

أكدت صحيفة "تايمز" أن محكمة بريطانية قررت تسريح هيئة المحلفين الخاصة بمحاكمة المدراء الأربعة السابقين لمصرف Barclays المتهمين بالاحتيال خلال الأزمة المالية عام 2018.

وأفادت الصحيفة أمس الاثنين بأن هذا القرار أعلن عنه من قبل محكمة ساوثوورك التي بدأت النظر في القضية في 23 يناير الماضي، ومن المفترض أن تدوم المحاكمة حوالي أربعة أشهر.

وفي القضية غير المسبوقة من حيث مستوى المسؤولين المتهمين، تواجه المدير التنفيذي السابق للمصرف، جون فارلي، وثلاثة مدراء آخرين، روجير جنكنز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث، اتهامات تتعلق بتلقي مصرفهم دفعتين من رؤوس الأموال من جهاز قطر للاستثمار تقدر قيمتهما بـ6.1 مليار جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية، ما أتاح للمصرف تفادي اللجوء إلى مساعدة الدولة البريطانية.

وفي المقابل، دفع المصرف، حسب الاتهام، عمولة للدولة القطرية أعلى من تلك التي يتلقاها مستثمرون آخرون، وذلك دون أن يعلن عن هذه العمليات المالية بصورة لازمة.

ويعتبر المحققون في القضية التي أدارها منذ ست سنوات مكتب مكافحة الجرائم المالية الخطيرة في المملكة المتحدة أن هذه الأموال التي تقدر قيمتها بـ322 مليون جنيه إسترليني لم تكن عمولة بل محفزا لدفع القطريين إلى الاستثمار أكثر في المصرف.

ولم توجه إلى دولة قطر أي اتهامات في القضية.

المصدر: تايمز