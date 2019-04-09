تقرير: إجبار ملايين الصينيين على تحميل تطبيق يتابع أخبار الرئيس

قالت تقارير إعلامية، إن الحكومة الصينية أجبرت ملايين المواطنين على تحميل تطبيق يروج لرئيس البلاد شي جين بينغ وحزبه الشيوعي.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمس الاثنين، يستخدم عشرات الملايين من المواطنين تطبيق "Xuexi Qiangguo"، الذي يتيح لهم الفوز بنقاط من خلال متابعة أخبار الرئيس، مثل مقاطع الفيديو المصورة لزياراته الدولية أو الإجابة عن أسئلة تتعلق بالسياسات الاقتصادية.

وقال نقاد أن الشعبية المتزايدة للتطبيق تأتي من خلال سياسات الحزب الشيوعي للضغط على المواطنين لاستخدامه ومعاقبة من يتجاهلونه.

فقد تم بحسب الصحيفة إجبار العديد من الموظفين على إرسال صور لتوثيق تقدمهم اليومي على التطبيق، وإلا يتم الاقتطاع من مرتباتهم.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تطوير التطبيق من خلال شركة البرمجيات الصينية العملاقة "علي بابا"، ليصبح الأكثر شعبية في البلاد، متجاوزا تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "WeChat" و"TikTok".

ويستخدم هذا التطبيق أكثر من 100 مليون شخص في الصين، بحسبما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: إندبندنت