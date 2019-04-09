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بيان الجيش الإيراني بشأن إدراج واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

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بيان الجيش الإيراني بشأن إدراج واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
Reuters
عناصر من الجيش الإيراني
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دان الجيش الإيراني إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري على لائحة الإرهاب معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة إيران وأمنها القومي.

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وقال الجيش في بيان له اليوم الثلاثاء إن إدراج الحرس سيسهم في زعزعة أمن الشرق الأوسط واستقراره، مشددا على أن القرار انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية وأمنها القومي.

وأضاف البيان أن الجيش الإيراني سيقف كما في السابق إلى جانب الحرس الثوري للدفاع عن نظام إيران وتطلعاتها ومنجزات الثورة الإسلامية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في سابقة، لتصنيف واشنطن كيانا حكوميا أجنبيا في قائمة الإرهاب.

بدوره، أدرج مجلس الأمن القومي الإيراني، الجيش الأمريكي والقوات التابعة له في منطقة غرب آسیا على اللائحة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

المصدر: RT

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