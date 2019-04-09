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فرنسا تدعو لتجنب التصعيد بعد قرار ترامب تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

أخبار العالم

فرنسا تدعو لتجنب التصعيد بعد قرار ترامب تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
Reuters
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دعت فرنسا اليوم الثلاثاء إلى تجنب أي تصعيد للتوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

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وتعليقا على القرار الأمريكي، ردت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول في إفادة صحفية إلكترونية إن "فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، نحث على تجنب تصعيد التوتر أو زعزعة استقرار المنطقة".

وتعليقا على قرار ترامب، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن أمريكا لن تحقق أهدافها من إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، مشيرا إلى أنهم فعلوا ما بوسعهم طيلة 40 عاما ولم يتمكنوا من ارتكاب أي حماقة.

من جهته أقر البرلمان الإيراني بالإجماع اليوم مشروع قانون ينص على التعامل مع القوات الأمريكية في المنطقة على أنها إرهابية، ردا على قرار ترامب.

المصدر: رويترز

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