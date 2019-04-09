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خامنئي: الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها من إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

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خامنئي: الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها من إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب
AFP
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قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن أمريكا لن تحقق أهدافها من إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، مشيرا إلى أنهم فعلوا ما بوسعهم طيلة 40 عاما ولم يتمكنوا من ارتكاب أي حماقة.

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وأضاف خامنئي في كلمته نشرت اليوم الثلاثاء: "أمريكا وأعداء إيران فعلوا كل ما بوسعهم طيلة أربعين عاما لكنهم لم يتمكنوا من ارتكاب أي حماقة ضد إيران، رغم جميع الضغوط السياسية والاقتصادية والإعلامية ... أعداء إيران من أمثال ترامب والحمقى الذين من حول الإدارة الأمريكية يسيرون نحو التهلكة".

وتابع المرشد الأعلى: "الحرس الثوري كان سباقا في محاربة الأعداء سواء على الحدود أو على بعد آلاف الكيلومترات في سوريا ... عداء أمريكا للحرس الثوري يعود لدفاعه عن إيران وثورتها ... الحرس الثوري يواجه الأعداء عسكريا وسياسيا".

وأشار خامنئي إلى أن : "قوة إيران في نظر العالم الإسلامي تكمن في صمودها وتضحياتها وحكمة شعبها ... قوة إيران ليست في صناعة القنبلة النووية، فقد أكدنا منذ البداية أن ذلك يتعارض مع مبادئنا الدينية، ولا حاجة لنا بصناعة السلاح النووي، لا حاجة لإيران بصناعة الأسلحة النووية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرج أمس الاثنين الحرس الثوري الإيراني على لائحته للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى من نوعها في إدراج كيان حكومي أجنبي على لائحة الإرهاب.

المصدر: RT

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