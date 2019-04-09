رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

واعتبر مسؤول بارز في الخارجية السعودية أن القرار الأمريكي "خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي، بضرورة التصدي لما وصفه "بالإرهاب المدعوم من إيران".

كما دعا المسؤول السعودي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لـ"التصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين".

وفي وقت سابق أعربت البحرين عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، على "أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن كيانا حكوميا أجنبيا كمنظمة إرهابية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يمثل الأداة الأساسية للحكومة الإيرانية لإدارة وتنفيذ حملة الإرهاب العالمية".

المصدر: واس