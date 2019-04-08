أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أن بلاده ستعامل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط كجماعات إرهابية وليس كجزء من جيش دوري.

وقال عراقجي، عبر التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين: "مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانه صنف قيادة القوات الأمريكية في غرب آسيا والقوات التابعة لها منظمة إرهابية وهذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة".

وأضاف عراقجي: "من الآن وصاعدا لن نعتبر القوات الأمريكية في المنطقة قوات نظامية، نعتبرهم جماعة إرهابية والقواعد الأمريكية هي قواعد للإرهابيين وسيكون تعاملنا معهم مختلف عن تعاملنا في السابق".

وأشار عراقجي إلى أن "القوات الأمريكية تعبر من الخليج"، مشددا على أن "المسؤول عن أمن الخليج هو الحرس الثوري".

وأوضح عراقجي: "وجهنا من خلال السفير السويسري في طهران رسالة واضحة ومباشرة إلى الولايات المتحدة مفادها أنه إذا فعلوا ذلك فسيكون ردنا سريعا ومباشرا وبالمثل وأي حادثة تقع سوف تكون مسؤوليتها على الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه اتخذ رسميا قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.

وردا على هذه الخطوة، أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

المصدر: سبوتنيك + وكالات