اعتقال مصري سرق خاتما من وريث نابليون بونابرت قيمته 1.3 مليون دولار

تمكنت الشرطة الفرنسية من استعادة خاتم ألماس يخص وريث القائد الفرنسي الأسبق نابليون بونابرت، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأفادت الشرطة الفرنسية بأن السارق مصري الجنسية، مقيم بباريس ويبلغ من العمر 30 عاما، وأن سعر الخاتم المسروق يقارب 1 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) ويحتوي على ماسة 40 قيراطا، وهي من تاج آخر إمبراطورة على فرنسا (يوجيني)، ويخص وريث نابليون بونابرت، الأمير جان كريستوف نابليون، وكان الأخير قد قدمه لخطيبته الكونتيسة أولمبيا فون آركو زينبيرغ التي وضعته في حقيبة يدها.

وفي التفاصيل، سرق الخاتم من حقيبة الكونتيسة خطيبة حفيد نابليون، بعد أن تركاها في سيارتهما غير المغلقة بإحكام أمام أحد فنادق باريس، وعندما عادا إليها بعد دقائق قليلة، كانت الحقيبة قد اختفت، ولم تسجل أي من كاميرات المراقبة التابعة للفندق حادثة السرقة.

وبعد إبلاغ الشرطة بالحادثة، تحقق الزوجان من حسابات الكونتيسة المالية ليتبين لهما أنه تم استخدام إحدى بطاقات الائتمان الخاصة بها في أحد مطاعم السوشي بباريس، وبالتواصل مع المطعم أكد لهم أن الرجل غادر المكان.

وإثر التطور الأخير، وضعت الشرطة الفرنسية المتهم تحت المراقبة حتى سجل دخولا آخر ببطاقة الائتمان في أحد الفنادق بالعاصمة باريس، لتتوصل إليه الشرطة وتعتقله.

هذا وأكد مصدر قريب من العائلة أن السارق لم يفرط في الخاتم بالبيع لأنه لم يكن يدرك قيمته.

المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية