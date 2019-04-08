محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن على فرنسي متهم بتهريب أسلحة للفلسطينيين

أصدرت محكمة إسرائيلية في بئر السبع حكما بالسجن 7 سنوات على مواطن فرنسي متهم بتهريب أسلحة للفلسطينيين.

وصدر القرار بحق الموظف السابق في القنصلية الفرنسية بالقدس رومين فرانك، الذي تم اعتقاله العام الماضي. واتهمته النيابة العامة الإسرائيلية بتلقي 7600 دولار مقابل مساعدة مهربي السلاح بين قطاع غزة والضفة الغربية.

واعترف الفرنسي بأنه استخدم سيارة دبلوماسية لمساعدة مهربي السلاح.

وكان عمره 23 عاما عندما تم توجيه التهم إليه. ووجهت التهمة إلى مواطن فلسطيني في القضية ذاتها. وتمكن فرانك من تجنب تهمة الإرهاب التي تقضي بعقوبة أكثر صرامة.

المصدر: رويترز