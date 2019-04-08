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غانتس: سأعلن تأجيل"صفقة القرن" في حال تقلدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية

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غانتس: سأعلن تأجيل
Reuters
زعيم تحالف "الأزرق والأبيض"، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس
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أعلن المرشح لمنصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني غانتس أنه يتوقع إرجاء الإعلان عن خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل وفلسطين حال فوزه في الانتخابات غدا الثلاثاء.

وأوضح غانتس الذي يقود تحالف "أزرق-أبيض" ويعد أقوى منافس لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، في مقابلة لموقع "والا" العبري اليوم الاثنين، أنه يتوقع أن تؤجل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن خطة السلام الجديدة المعروفة بـ"صفقة القرن"، في حال توليه مقاليد الحكم، حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأعرب غانتس عن أمله بعدم حصول نتنياهو على تفاصيل حول "صفقة القرن" قد يستخدمها في آخر لحظة للدعاية الانتخابية.

وجاءت تصريحات غانتس على خلفية تقارير تتحدث عن نية البيت الأبيض الإعلان رسميا عن "صفقة القرن" عقب الانتخابات الإسرائيلية.

ويعوّل نتنياهو في حملته الانتخابية على أواصر الصداقة التي تربطه بالرئيس ترامب، وقد زار واشنطن الشهر الماضي، حيث وقع سيد البيت الأبيض بحضوره على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت "صفقة القرن" بشكل قاطع احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

 

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