بيسكوف عن الحوار بين بوتين وزيلينسكي حال فوزه: منفتحون للحوار بعيدا عن الاستفزاز

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح لحل جميع القضايا القائمة على جدول الأعمال، لكن ليس في إطار الاستفزاز والتخريب.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول استعداد بوتين لإجراء مباحثات مع فلاديمير زيلينسكي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا قال بيسكوف: "منذ البداية، كان الرئيس بوتين ولا يزال يؤيد بشكل جدي هذا الحوار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس بوتين كرر مرارا بأنه لحل النزاع في دونباس - الأساس ليس الحوار مع موسكو، فهي ليست طرفا في هذا النزاع، لأن الصراع الأوكراني داخلي. وبإمكان الأوكرانيين حله بأنفسهم، إذا تحدثوا مع بعضهم البعض".

وأضاف: "لا يعني هذا على الإطلاق، أن المفاوضات بين رئيسي البلدين لن تتم. بشكل عام بوتين منفتح دائما للحوار، باستثناء تلك الحالات التي يحاولون من خلالها تضمين هذا الحوار استفزازات مختلفة، في محاولة لتزيين التخريب وغير ذلك. في هذه الحالة، فإن رد فعل بوتين واضح للغاية ولا لبس فيه وحاسم. ولكن في نفس الوقت، يظل الرئيس بوتين دائما مؤيدا للحوار لحل المشاكل المدرجة في جدول الأعمال".

إقرأ المزيد

هذا وكان المرشح الرئاسي الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي قد أعلن عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقا للسياسي الأوكراني، فإنه يرى بأنه من الضروري التحدث "عن السلام في دونباس" بحضور ممثلين عن الدول الغربية.

وجرت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس الماضي. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، لم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز من الجولة الأولى التي تصدرها زيلينسكي.

وسيخوض زيلينسكي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع منافسه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، في 21 أبريل الجاري.

المصدر: سبوتنيك