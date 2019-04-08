الخطوط الجوية الأمريكية تمدد تعليق استخدام "بوينغ 737 ماكس 8"

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية ("American Airlines") عن قرارها بتمديد تعليق استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" حتى 5 يونيو القادم.

وجاء في بيان صدر عن الشركة ونشر على موقعها الإلكتروني: "لضمان قدر أكبر من اليقين وتجنب الانقطاع" في الرحلات الجوية في الدقيقة الأخيرة قامت "الخطوط الجوية الأمريكية" بتمديد التعليق (تعليق الرحلات) حتى 5 يونيو القادم، الأمر الذي يعني إلغاء نحو 90 رحلة جوية يوميا وفق الجدول".

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق بأن حظر استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9" لا يزال مستمرا في الولايات المتحدة حتى انتهاء عملية تحديث برامج هذه الطائرات.

وكان من المتوقع أن يتم تحديث برامج الطائرة في أبريل الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 13 مارس الماضي إن الولايات المتحدة تعلق استخدام كل طائراتها من طراز ""بوينغ 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9" قبل قراره الجديد.

وتملك "الخطوط الجوية الأمريكية" حاليا 24 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس".

وتحطمت في إثيوبيا في 10 مارس الماضي طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وتحطمت في إندونيسيا في 29 أكتوبر الماضي طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "Lion Air" الإندونيسية في ظروف مماثلة، مما أودى بأرواح 189 شخصا.

المصدر: تاس