غطت وكالة "تستاك" الكورية الشمالية للأنباء للمرة الرابعة خلال الأيام الخمسة الأخيرة زيارة زعيم البلاد، كيم جونغ أون، إلى منشآت محلية في مختلف أنحاء بلاده.

وكتبت الوكالة هذه المرة أن كيم قام بتفتيش عمل سوبرماركت "تيسون"، حيث "اطلع بشكل جدي على سير أعمال ترميم السوبرماركت وكيفية عرض البضائع فيه وتحضيره لخدمة السكان".

وتعرف كيم السبت الماضي على أعمال البناء في المنطقة السياحة بالينابيع الحرة في إقليم ياندوك. وفي اليوم نفسه تعرف على سير عملية بناء المنطقة السياحية الساحلية "فونسان كالم".

ويوم الخميس الماضي حضر كيم إلى ساحة البناء في إقليم سان جي أونغ.

وترى وسائل الإعلام اليابانية أن الاهتمام الكبير لكيم جونغ أون بمنشآت البناء ليس من قبيل الصدفة ويهدف إلى عرض الوتيرة التدريجية لنمو الاقتصاد الوطني بالرغم من العقوبات الدولية التي لم يتمكن كيم من إلغائها أثناء قمته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي جرت في هانوي في فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي