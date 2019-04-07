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بريطانيا تدين بشدة خطط إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية

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بريطانيا تدين بشدة خطط إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية
Globallookpress Shadi Jarar'Ah
مستوطنة شفوت راحيل بالضفة الغربية المحتلة
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أعلن مسؤول حكومي بريطاني أن لندن تدين خطط إسرائيل الرامية إلى توسيع نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، مارك فيلد: "تدين المملكة المتحدة بشدة قرار السلطات الإسرائيلية في 5 أبريل، المضي قدما في خطط ومناقصات لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية".

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وتابع الدبلوماسي أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فعليا إمكانية حل الدولتين"، مناشدا إسرائيل وقف هذه الإجراءات التي "تأتي بنتائج عكسية". كما دعا فيلد جميع الأطراف إلى الالتزام بالمضي قدما في بذل جهود لخفض التوتر وتهيئة الظروف المواتية لإحلال سلام عادل وراسخ.

وفي وقت سابق تعهد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إحالة المستوطنات بالضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل.

وترفض إسرائيل تنفيذ قرار 2334 لمجلس الأمن الدولي المؤرخ في العام 2016، والذي يطالبها بوقف نشاطها الاستيطاني بالضفة الغربية. وخلال أكثر من 50 عاما مضت على تبني مجلس الأمن القرار المذكور، بنت إسرائيل في الضفة حوالي 120 مستوطنة، الأمر الذي يمثل إحدى العراقيل الرئيسة أمام استئناف العملية التفاوضية الإسرائيلية الفلسطينية.

المصدر: وكالات

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